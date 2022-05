Implantação e manejo de trilhas fazem de Niterói referência em ecoturismo

Com 45 trilhas mapeadas e sinalizadas, Niterói é o único município fora da capital com destaque no aplicativo Passaporte de Trilhas, uma plataforma que permite aos caminhantes encontrarem as trilhas que já estão sinalizadas em todo o Brasil. A cidade é referência em ecoturismo e conta com a ajuda de quase 300 voluntários, que são uma espécie de guardiões das florestas.

O Município trabalha também na produção de um novo Guia de Trilhas, que deverá ser lançado no próximo ano. A atualização da publicação, lançada em dezembro de 2020, será necessária porque o município hoje conta com novas trilhas e, nas já existentes, foram incluídos novos atrativos, como mirantes. A segunda edição do guia contará com trilhas abertas nos dois novos parques naturais municipais: Água Escondida e Floresta do Baldeador. Também será incluída uma trilha na Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Gragoatá.

No Parque da Água Escondida, que já possui uma trilha interpretativa sinalizada (instrumento de educação ambiental, focada em estimular o entendimento dos visitantes sobre a importância do meio ambiente), será incluído um novo trajeto, que levará o visitante para contemplar uma belíssima vista panorâmica do alto do Morro Boa Vista.



Com 62 hectares, o Parque é a maior área protegida da região central da cidade, abrangendo parte dos bairros de Fátima, São Lourenço, Cubango, Fonseca e Pé Pequeno. A sede será construída na Rua Andrade Pinto, no Bairro de Fátima.