Império Serrano recebe gritos de campeã do público na Sapucaí

“A Império vai ser campeã” foi a frase mais falada na Sapucaí no último dia de desfile da Série Ouro. Seja entre o público que ficou até o início da manhã de sexta-feira (22), seja entre os componentes que foram recebidos pelos gritos de que já ganhou.

O enredo “Mangangá”, que conta a história do capoeirista baiano, assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, entrou na Passarela cercado de muita expectativa. Com muita ginga, samba no pé, e o samba-enredo sendo entoado no Sambódromo, a escola de Madureira respondeu a altura e compete com a União da Ilha pelo acesso ao Grupo Especial. O carnavalesco jogou a pressão da decisão para os julgadores.

“Ai é com os jurados. A minha expectativa é deixar a Império bonitinha, e o resto é com os jurados. Eu estou satisfeito, estou feliz porque a Império está feliz. Está vendo? As pessoas estão felizes. A escola está cantando, a escola está alegre”, afirmou. Leandro Vieira complementou dizendo que se sente uma parte importante da Verde e Branco.

“Com certeza me sinto parte disso. Faço parte de uma nova gestão, de uma diretoria que pensa o Império Serrano de uma outra forma. E estou dando minha contribuição de pensar esteticamente essa escolona, de um outro jeitinho. O desfile ficou melhor do que eu queria”, concluiu.

Com muita representatividade entre os componentes da escola, uma delas se destaca. Quitéria Xagas retornou à escola de coração e assumiu o posto de Rainha da Escola, no lugar de Dalva de Oliveira, que faleceu de covid-19 em 2020. Emocionada, ela repetiu o que foi mantra na agremiação: “a Império vai ser campeã!”, garantiu.

O mesmo pensamento foi compartilhado pela Rainha de Bateria Darlyn Ferratri. Mãe da cantora Lexa, ela esteve no primeiro dia de desfiles acompanhando a outra filha, Wenny Isa, que foi rainha da Unidos de Bangu. Na madruga desta sexta, era Darlyn quem esteve a frente da bateria da Império Serrano, e descreveu o trabalho que a Verde e Branco teve, desde quando os desfiles ficaram paralisados em decorrência da pandemia.

“Vamos ser campeã se Deus quiser e Ele quer. Vamos lutar por esse título que a gente ralou muito. São dois anos atrás dessa conquista. A gente soube construir. Império Serrano campeã, eu acredito”, afirmou.

Confira como foi o desfile:

1º casal de Mestre Sala e Porta Bandeira

Comissão de Frente

Detalhe na Ala das Baianas

Abre-alas

A alegria representada pelo componente

Detalhe de São Jorge em cima da alegoria Fotos: Marcelo Feitosa

A Comissão de Frente vinha com Mangangá sendo representado e arrancou suspiros. Entretanto, o mesmo não ocorreu na frente dos jurados. Uma das coreografias continha o voo de um drone representando um besouro, como o capoeirista era chamado. Contudo, não saiu do chão. Além disso, alguns componentes estavam com partes da fantasia faltando.

No entanto, o apoio sustentou a alegria da escola do início ao fim, apesar de alguns erros. O resultado se será campeã ou não, será conhecido somente na terça-feira (26).

Victor Andrade e Vitor D’Ávila