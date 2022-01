Imóvel de Nego do Borel pode ser penhorado por dívidas de IPTU

Geraldo Araújo

A Justiça determinou a penhora de um imóvel do funkeiro Nego do Borel, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois de inúmeras tentativas de localizar o cantor para que pagasse as dívidas de IPTU no valor de R$ 27.065,57, referentes aos anos de 2017,2018 e 2020, o imóvel poderá sofrer arresto.

A juíza titular da 12ª Vara de Fazenda Pública, Katia Cristina Nascentes, determinou que um oficial de justiça avaliador vá mais uma vez ao imóvel e, caso o cantor não seja encontrado novamente no endereço, proceda ao arresto e avaliação do imóvel. Nego do Borel ainda terá mais uma chance de quitar suas dívidas com a prefeitura do Rio, em curto espaço de tempo, antes de a Justiça executar a penhora do imóvel.