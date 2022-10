‘Imóveis de interesse de preservação estão tombados’, afirma especialista

Na edição de terça-feira (11), A TRIBUNA noticiou a conversão de centenas de imóveis da cidade de Niterói em imóveis de interesse de preservação (IIPs). Para o advogado Alessandro Azzoni, especialista em Direito Ambiental, a medida pode ser equiparada a um tombamento. Entre as possíveis razões para o Município ter tomado tal iniciativa, ele acredita que pode estar a especulação imobiliária.

“São duas áreas tombadas, a do imóvel e a envoltória. Elas podem criar sombra, tirar a visualização do imóvel tombado. Eu entendo como a mesma coisa [entre IIP e tombamento]. O tombamento é a preservação ambiental e cultural do próprio patrimônio histórico e de todo o contexto. Essas áreas estão sendo tombadas porque provavelmente há um interesse imobiliário muito grande em cima”, disse.

Diversos imóveis particulares foram enquadrados como IIPs. Segundo Azzoni, os proprietários não podem mais modificar características originais do projeto. Além disso, eventuais obras precisão ser antecedidas por um projeto arquitetônico que precisará ser submetido ao Município. O advogado ainda destaca que, se o imóvel estiver numa área sem o devido incentivo do poder público para a preservação, poderá ocorrer desvalorização.

“Vender, alugar, ele pode fazer tudo o que quiser nesse sentido. Agora destruir, modificar, mutilar, não. Ele não pode nunca mais descaracterizar o imóvel. Se quiser mudar a cor, ou uma conservação da fachada, precisa fazer um projeto com arquiteto, levar a um órgão municipal, para ser analisado por uma comissão para ver se autorizam essa modificação”, prosseguiu.

Por fim, o advogado pontuou que não é comum tantos imóveis serem convertidos em IIPs de uma vó vez. Ele trouxe como exemplo uma área do bairro Cidade Jardim, em São Paulo, no qual moradores se uniram numa associação para pedir á Prefeitura o tombamento de seus imóveis. A localidade, que fica na Zona Sul paulistana, é popular pela grande quantidade de prédios “arranha-céus”.

“É a primeira vez que vejo. Em São Paulo, por exemplo, moradores se uniram para pedir o tombamento e evitar especulação imobiliária. O miolo da Cidade Jardim é preservado e há uma grande quantidade de prédios em volta, como o da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Esses imóveis particulares vão ter um problema muito grande de manutenção”, completou.

O advogado Alessandro Azzoni

Além disso, o especialista apontou que o normal nesses casos é a conversão em IIP constar no cadastro do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Eventual venda do terreno onde há um IIP para a construção de um prédio, por exemplo, também deverá ser julgada pelo Município.

Valor histórico

A reportagem consultou o professor Paulo Knauss, do departamento de História da UFF, sobre a medida. O especialista avaliou de maneira positiva. Em sua análise, tornar alguns imóveis como de interesse de preservação ajuda a manter vivo o patrimônio cultural. Todavia, ele frisa que é necessário haver um conjunto de ações para que a medida seja eficaz.

“Sempre acho bom que o poder público se manifeste em torno da preservação do patrimônio cultural e memória local. Valorizando imóveis centenários, numa cidade em que a especulação imobiliária causa a transformação, importante o poder público tomar essa decisão. Agora, não basta preservar do ponto de vista da legislação, é preciso garantir fiscalização e investimentos”, disse.