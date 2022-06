Imagem de Jesus Cristo em prova gera polêmica nas redes sociais

O ator Mário Gomes relatou nas suas redes sociais que seu filho, João de 16 anos, foi vítima de intolerância religiosa por ser “Católico Praticante”. O ator postou um vídeo gravado na Delegacia de Crimes Raciais e Delito de intolerância Religiosa (CREDACI), onde o boletim de ocorrência foi realizado para relatar a injúria. Tudo começou após o meme com a imagem de Jesus Cristo ser usado em uma prova com o dizer: “Bandido bom é bandido morto”.

A questão da prova, aplicada no Colégio de Aplicação da UFRJ, tinha a imagem de Jesus Cristo em uma montagem e o filho do ator denunciou o caso para o pai que foi na delegacia prestar queixa. A questão dizia o seguinte: “Este é um meme criado a partir da obra ‘Cristo Crucificado”, do pintor espanhol Diego Velázquez. Considerando o meme, identifique pelo menos um dos três tipos puros de dominação conceitualizados por Weber. Justifique-se, sempre em termos weberianos”.

A Polícia Civil está investigando o caso. De acordo com a advogada especialista em direito Antidiscriminatório, Michelle Vargas, a intolerância religiosa é um crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, tal como o de raça, cor, etnia, porque é originado no preconceito ou discriminação de certos indivíduos.

Michelle Vargas

“A intolerância religiosa é o preconceito e discriminação contra qualquer tipo de religião e a qualquer pessoa que publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impeça ou perturbe as cerimônias ou prática de culto religioso e despreze publicamente ato ou objeto de culto religioso alheio poderá ter pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, na forma do art.140 § 3º do Código Penal, por ser equiparado à injúria racial, como aconteceu no caso do filho do ator Mario Gomes”, explicou.