Ilustrador de Niterói é finalista em concurso nacional de desenhos

A competição iniciou na semana passada e é uma realização do Instagram @animearts.brasil

O ilustrador Enzo Benício, um jovem estudante de Niterói de apenas 16 anos, cursa o 2º ano do Ensino Médio e desde os 10 anos é apaixonado pela arte de desenhar animes e mangás. O jovem participa de competições desde os 14 anos, mas é a primeira vez que ele chega à fase final do concurso. A votação é online, através do Instagram, e termina às 19h de hoje (13).





Arte japonesa é febre entre os jovens



Apesar da confusão entre as pessoas mangá e anime são coisas diferentes. No entanto, os dois estão interligados de alguma forma, já que diversos mangás viram animes e em alguns casos os animes dão origem a mangás de sucesso.



Apesar de ter origem no Japão, o mangá têm se tornado cada vez mais popular em todo mundo, especialmente no Brasil. Tudo isso graças aos enredos diferenciados e as tramas desenvolvidas com personagens fortes e dinâmicos que, associados às características marcantes do mangá, tais como olhos grandes e expressivos, tornam a trama ainda mais emocionante.



Diferença entre mangá e anime



A principal diferença entre mangá e anime é que os animes são desenhos televisionados, enquanto os mangás são desenhos em quadrinhos. Isso quer dizer que a inspiração de ambos é a mesma, o que muda é apenas o suporte utilizado em que a trama é apresentada ao público.



Anime é o nome dado às animações originadas no Japão, embora atualmente sejam produzidos em todo o mundo, e tem como características principais o contraste, elementos temáticos da ficção científica e fantasia e cores brilhantes. Apesar de muitos acreditarem que animes são apenas séries animadas de televisão, também podem ser encontrados em produções cinematográficas. Dragon Ball é um exemplo de anime japonês que faz sucesso mundialmente



O mangá, por sua vez, é uma história em quadrinhos japonesa que deve ser lida de trás para frente, e assim como os animes, é caracterizado por contrastes e cores exageradas, além de olhos expressivos e grandes nos personagens.



O vencedor do campeonato da ANIME ARTS BRASIL vai levar uma mesa digitalizadora (equipamento fundamental para o desenvolvimento e confecção dos desenhos). O niteroiense Enzo Benício disputa essa final com o desenho de um competidor de Minas Gerais. A votação, que está bem acirrada, termina às 19h de hoje (13). O desenho de Enzo é o nº 1. Segue abaixo o link da votação:



https://instagram.com/stories/animearts.brasil/2683127209864448426?utm_medium=share_sheet