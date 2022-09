Ilha Mãe: perfeição após a chuva no santuário de ondas em Niterói

Fotos: Tony D’Andrea

Após a chuva vem a bonança, assim foi no domingo (18), para os atletas que treinam para o próximo Itacoatiara BiG Wave (IBW). O tempo abriu, e momentos lindos foram vivenciados na Ilha Mãe, santuário de ondas grandes, na praia de Itaipu, Região oceânica de Niterói.

Cesarano

“Foi devido a passagem da frente fria que finaliza o inverno 2022, com uma previsão de ondulacao de sudeste, o que é perfeito pra ilha mãe, esperamos as condições apropriadas e todos foram. Fomos abençoados com altas ondas”, conta o fotógrafo Tony D’Andrea.

Gabriel Magalhães

Referência do big surf no Brasil, atletas como Ricardo Tatui, Guilherme Herdy e Bruno Santos, todos a nível internacional, aprenderam o melhor do esporte nas ondas da Ilha Mãe.

Pedro Menezes

Os maiores surfistas de ondas grandes marcaram presença na Ilha, como Felipe Cesarano, Beg Rosemberg, Gabriel Magalhães, Gabriel Sampaio, Pedro Menezes e Willyan Santana.