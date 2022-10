Ilha Fiscal e os 133 anos do último baile

Espaço será reaberto com nova estrutura no início de 2023

No dia 9 de novembro será celebrado o aniversário de 133 anos do último baile na Ilha Fiscal.

Os projetos “Galeota Real – Exposição na Ilha Fiscal” e “Uma Joia na Baía: recuperação estrutural, conservação e restauração do conjunto arquitetônico da Ilha Fiscal” promovem, com apoio do Museu Naval, uma série de palestras como preparativo para a reabertura do espaço, que ocorre no primeiro semestre de 2023.

Cenário da antiga festividade que marcou o calendário brasileiro, a ilha – que passa por mudanças de estrutura – sediou uma luxuosa festa, promovida, em 1889, pelo rei Dom Pedro II, que homenageou as bodas de prata da princesa Isabel e do Conde d`Eu.

A Proclamação da República foi firmada oficialmente em 15 de novembro e o baile, que ocorria nos dias anteriores, representava um dos momentos de força do reinado.

O último baile da Ilha Fiscal é um episódio da história brasileira que, até hoje, encanta e reverbera desdobramentos para historiadores, pesquisadores, artistas e curiosos.

A Ilha Fiscal integra, desde 1913, o Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). Desde então, o espaço é palco para exposições, solenidades extraoficiais e cartão-postal para amantes da fotografia.

Ingressos gratuitos na reabertura

Com encontros previstos para os dias 19 de outubro e 9 de novembro, os participantes das palestras do Museu Naval receberão um certificado e um voucher válido por dois anos para conhecer a Ilha Fiscal, após a sua reabertura.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla e são limitados. Para garantir, é necessário acessar o link e preencher os dados para receber a entrada gratuita por e-mail.

Os debates abordarão tópicos como a importância da preservação de patrimônios culturais, turismo militar e demais curiosidades da ilha.

Os participantes poderão ter uma experiência de imersão na cultura da Marinha brasileira, por meio de entidades locais e especialistas no tema.