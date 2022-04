Ilha faz desfile para voltar ao grupo especial

A União da Ilha entrou na avenida no meio da madrugada de quinta-feira (21), com a quinta escola do primeiro desfile da Serie Ouro. A escola da Ilha do Govenador se apegou a fé de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe Negra do Brasil, em busca do retorno para o Grupo Especial.

Com um samba-enredo enredo que canta em forma de oração a Ilha também celebra a vida no retorno do Carnaval depois de dois anos sem desfiles, em decorrência da pandemia da Covid-19. Além disso, gritos de a Ilha voltou ecoaram das arquibancadas