Igreja planeja cultos online após ser destruída em acidente

Templo teve parede atingida por caminhão na manhã de quinta-feira

Após ser parcialmente destruída por conta de um acidente automobilístico, na manhã de quinta-feira (12), a Igreja Evangélica Rompendo em Fé, localizada no bairro de São Domingos, começa a planejar o futuro. O pastor Zacarias Carvalho, administrador do tempo religioso, afirmou que irá transferir as celebrações e eventos para a modalidade online, enquanto o templo segue interditado pela Defesa Civil.

O líder religioso comenta que a violência do acidente está o fazendo repensar se irá continuar com o templo no imóvel, localizado na esquina das Ruas General Andrade Neves e Visconde de Morais, onde é locatário. Além disso, Carvalho frisa que aquele cruzamento é conhecido por conta dos constantes acidentes automobilísticos.

“Eu faço online. Eu já nem sei se vou ficar ali também, isso foi um aviso para mim. Ali tem muito acidente. Mas muito acidente mesmo. Volta e meia isso acontece ali. Foi um aviso de Deus para mim. Não é um lugar adequado, moderno. É muito antigo. A gente está ali há um bom tempo, mas não fazíamos culto ali. Estávamos em início de trabalho”, contou.

Após o acidente, a Defesa Civil Municipal interditou o imóvel e esta situação deve perdurar até que as obras de recuperação sejam concluídas. Contudo, traz algum alívio ao pastor uma informação recebida por ele, através do proprietário do imóvel. Carvalho relatou que os custos da reforma devem ser custeados pelo seguro do carro de passeio envolvido na colisão.

“Eles ficaram de acionar o seguro deles e, por segurança, foi interditado. Não tenho certeza [de quem causou o acidente]. Na hora que eu cheguei lá, o circo já estava formado. Infelizmente aquele sinal ali ninguém respeita. Ali passa criança para escola, pessoal da UFF. Segundo o dono falou, o seguro do carro vai pagar os prejuízos”, completou o pastor.

Marcas ainda assustam

Na manhã desta sexta-feira (13), as marcas do acidente ainda eram visíveis no entorno da igreja. Pedestres que passam pelo local ainda se espantam com o rastro de destruição. É o caso de uma dona de casa, que se identificou apenas como Lúcia. Ela afirmou conhecer os administradores da igreja e disse estar triste com a suspensão das atividades.

“Eu passo aqui todo dia, conhecia o rapaz da lojinha aqui. Era um brechó. É estranho, nunca podia imaginar que fosse acontecer, foi muito estranho isso. Acertar justamente ali. A dona é maravilhosa, muito bacana”, disse Lúcia.

Recordando

Um acidente de grandes proporções assustou quem passava pelo cruzamento entre as Ruas General Andrade Neves e Visconde de Morais, em São Domingos, Região Central de Niterói. O utilitário acabou colidindo com a parede de uma igreja evangélica. Segundo o proprietário do caminhão, ele estava trafegando em baixa velocidade, pela Rua Andrade Neves, que estaria com o semáforo verde. Nesse momento, o carro, modelo Ford Ka, teria atravessado o sinal vermelho, em alta velocidade, atingindo o caminhão. Ninguém ficou ferido.