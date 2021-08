Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói completa 350 anos

A Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição de Niterói completa mais um ano de fundação no dia 17, e em 2021 essa celebração será ainda mais especial pois será o marco comemorativo de 350 anos. A comemoração será restrita e seguirá todos os protocolos de segurança por causa da crise sanitária da Covid-19; com missa celebrada às 18h30min Na semana e aniversário também terá o lançamento do livro “Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição – 350 anos de fé e devoção”, da DB Editora, escrito pela arquiteta e historiadora Renata Aymoré Gama.

Mas antes da data comemorativa outras missas serão celebradas: nos dias 15/08 (domingo), às 9h e 11h; no dia 18/08 (quarta-feira), às 18h; no dia 20/08 (sexta-feira), às 18h; e no dia 22/08 (domingo), às 9 e 11h. Além disso acontecerá, no dia 19/08 (quinta-feira), às 18h, a Hora Santa Solene do jubileu dos 350 anos e adoração ao Santíssimo Sacramento. Para participar de qualquer uma destas datas e horários é importante ligar para a secretaria da igreja (21) 2717-0154.

“Com muita fé, acreditamos que conseguiremos deixar marcada esta data tão importante para nós, seja online, ou presencialmente, como todos gostaríamos e como a Imaculada Conceição merece. Aproveitamos e convidamos a comunidade a participar mais ativamente em nossa caminhada de fé, seja baixando o aplicativo exclusivo da arquiconfraria em seu celular ou se voluntariando em nossa igreja”, explicou o prior Luiz Gonzaga.

Segundo informações da igreja o espaço é um ícone histórico e religioso da cidade de Niterói e começou a ser construída em 1663, pelo devoto Affonso Corrêa de Pina, com esmolas da população, num sítio oferecido pelos herdeiros de Martim Afonso de Souza, “Arariboia”. Em 17 de agosto de 1671 na pequena ermida de São Domingos foi lavrada a escritura da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói. A partir desta data, formou-se a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que administra o seu patrimônio, até os dias de hoje.

A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói fica na Rua da Conceição, 216 no Centro de Niterói.

HISTÓRIA DA SANTA

De acordo com a Arquidiocese de Niterói o dogma da Imaculada Conceição de Maria é um dos mais queridos ao coração do povo cristão. Os dogmas da Igreja são as verdades que não mudam nunca, que fortalecem a fé que carregamos dentro de nós. A convicção da pureza completa da Mãe de Deus, Maria, ou seja, esse dogma foi definido em 1854, pelo Papa Pio IX, através da bula Ineffabilis Deus, mas antes disso a devoção popular à Imaculada Conceição de Maria já era extensa. A festa já existia no Oriente e na Itália meridional, então dominada pelos bizantinos, desde o século VII. A festa não existia, oficialmente, no calendário da Igreja. Os estudos e discussões teológicas avançaram através dos tempos, sem um consenso positivo. Quem resolveu a questão foi um frade franciscano escocês, grande doutor em teologia, chamado Bem-Aventurado João Duns Scoto, que morreu em 1308. Na linha de pensamento de São Francisco de Assis, ele defendeu a Conceição Imaculada de Maria como início do projeto central de Deus: o nascimento do seu Filho feito homem para a redenção da humanidade. Transcorrido mais um longo tempo, a festa acabou sendo incluída no calendário romano, em 1476. Em 1570, foi confirmada e formalizada pelo papa Pio V, na publicação do novo ofício, e, finalmente, no século XVIII, o Papa Clemente XI tornou-a obrigatória para toda a cristandade. No dia 8 de dezembro, não comemoramos a memória de um santo, mas a solenidade mais elevada, maior e mais preciosa da Igreja: a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, a rainha de todos os santos, a Mãe de Deus.