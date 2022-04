Igreja é assaltada no bairro do Cafubá

Um pastor relatou em redes sociais um assalto na Igreja Ministério Apostólico Nova

Semente no bairro do Cafubá, em Niterói, na madrugada de hoje. Membros da igreja se

dirigiram até a 81ª DP, em Itaipu para abrirem o boletim de ocorrência. Segundo

informações do vídeo, os ladrões levaram equipamentos de som e instrumentos musicais.



De acordo com o vídeo que está circulando nas redes sociais, o pastor Ivan relata que ao

chegar à delegacia, outros dois senhores relataram que a casa deles também havia sido

invadida e que no local havia produtos provenientes de roubo. “Quando chegamos na

delegacia e os senhores mostraram a foto, eram os pertences da nossa igreja, mas foi só o

tempo hábil dele ir lá até a delegacia e voltar em casa, que os nossos produtos já não

estavam mais lá”, disse o pastor.



Nossa equipe entrou em contato com a igreja para obter mais informações, mas até o

fechamento desta matéria não recebemos retorno.