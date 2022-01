Igreja à beira da morte no Maruí

Datada de 1751, e tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a Igreja São Pedro, situada no cemitério do Maruí, vai ser restaurada por uma empresa, conforme foi divulgado no Diário Oficial do dia 5. A pequena igrejinha pertence a Prefeitura de Niterói e há anos está fechada, sofrendo com ação do tempo e do mau uso.

Atualmente, a parte externa está bastante destruída. O forte odor de urina chama atenção de quem sobe os altos degraus das escadas de acesso. O telhado está com falhas, as paredes com algumas infiltrações, a porta principal está com uma madeira pregada e as grades de proteção estão enferrujadas e parcialmente amarradas.

O valor estimado dos projetos é de R$ 233 mil e o prazo das obras é de quatro meses. A Igreja, fundada no século XVIII, fica localizada na parte alta do cemitério, um local menos movimentado. Antes de ser completamente fechada e ter partes até mesmo concretadas, o interior da igreja foi deteriorado. Os bancos foram quebrados junto com as imagens e o local foi ocupado por usuários de drogas.

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a Capela de São Pedro servia como templo dos moradores locais, sua arquitetura é simples e se assemelha a das pequenas igrejas construídas no mesmo período. Datando de 1751, foi construída em alvenaria de pedra e cal, com paredes de grande espessura, abrangendo nave, capela-mor e torre sineira – com acesso externo – e uma sacristia de construção mais recente. Internamente destaca-se a ornamentação barroca, em estuque, do retábulo onde o nicho principal guarda a imagem de São Pedro e os laterais as de Santo Antônio e São Francisco. Na sacristia está a imagem de São Benedito e, também, um lavabo em mármore. A capela foi restaurada várias vezes, mas ainda mantém o aspecto original da época da construção.