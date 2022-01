Igor Jesus marca nos acréscimos e classifica o Flamengo na Copinha

Em um confronto muito equilibrado, o Flamengo superou o Náutico por 1 a 0, na quinta-feira (13) na Arena Barueri, graças a gol do volante Igor Jesus nos acréscimos, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Agora o Rubro-Negro encara o Oeste, equipe com a qual mediu forças na última terça-feira (11) em partida que terminou em empate de 3 a 3.

Outra equipe a vencer com o placar mínimo para se classificar foi o Cruzeiro, que bateu o Bragantino, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, contando com gol de Alex Matos no primeiro tempo. Na terceira fase a Raposa terá pela frente o Retrô.