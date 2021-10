Igor Almeida se mantém muso da Unidos de Bangu

O artista e apresentador Igor Almeida desfilou na Unidos de Bangu no carnaval 2019 na série A, e foi mantido como muso da agremiação carnavalesca do Rio de Janeiro. A tradicional escola de samba da Zona Oeste vem com o enredo ” Deu Castor na Cabeça” e passará na Avenida Marquês de Sapucaí . O enredo está sendo desenvolvido pelos carnavalesco Marcos Paulo.

Igor além de personalidade do carnaval, também é militante LGBTQI + e dançarino de quadrilha junina desde meados de 1994. “Fico muito feliz e honrado com a oportunidade a mim confiado para mais um ano desfilar com a Bangu”, disse Igor.

A Escola de Samba Unidos de Bangu foi fundada a 15 de novembro de 1937, sendo a mais antiga da Zona Oeste do Rio de Janeiro em atividade. “Com muita empenho e dedicação faremos um ótimo carnaval”, finaliza Igor.