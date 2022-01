IFRJ São Gonçalo abre vagas para cursos técnicos gratuitos

O campus São Gonçalo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com processo seletivo aberto para o ano letivo de 2022. As inscrições para a primeira turma do curso de Cuidador de Idoso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas até 10 de fevereiro no portal do IFRJ.

O campus ainda vai ofertar, pela primeira vez, o curso de Formação Inicial de Cuidador de Idoso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ter concluído o Ensino Fundamental e querer realizar o Ensino Médio integrado à formação profissional.

O método de seleção das 36 vagas é por sorteio público e não há taxa de inscrição. 50% das vagas serão ofertadas à Ampla Concorrência (AC) enquanto as outras 50% serão destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas. As inscrições podem ser feitas pelo portal da portal do IFRJ até 10 de fevereiro.

O IFRJ Gonçalo fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, no bairro de Neves, ao lado da BR-101.