Iêda Guimarães estreia no pentatlo moderno com as disputas de esgrima em Tóquio

Iêda Guimarães estreou nesta quinta-feira, 5, na disputa do pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. O primeiro dia da modalidade foi dedicado ao ranqueamento da esgrima. As pentatletas de cada país se enfrentaram entre si. Foram 35 duelos, com a espada para cada uma, e a representante brasileira, Iêda Guimarães, terminou a prova na 30° posição, com 184 pontos (14 vitórias e 21 derrotas).

“Estou achando maravilhoso e estou muito feliz em poder estar na minha primeira olimpíada. É uma Oportunidade única e todos os momentos são mágicos. Quero fazer uma boa prova, mas independente do resultado, quero que seja leve e fazer o que amo”, completou a atleta.

Nesta sexta-feira, 6, a partir das 14h30min do Japão (2h30min no Brasil), Iêda volta a competir, começando pelos 200m livre da natação, passando pela esgrima bônus (com duelos a partir do último da classificatória contra o penúltimo e assim sucessivamente até o primeiro colocado), pelos saltos com cavalo e, por último, por quatro séries de 800m de corrida, intercaladas com cinco acertos de tiro a laser no alvo do laser-run.

Pela primeira vez em Jogos Olímpicos, as cinco provas da modalidade serão disputadas em uma única arena. As competições femininas irão acontecer no Estádio de Tóquio.

Foto: Júlio César Guimarães/COB