IDR e Banco Mumbuca firmam parceria para estudar perfil de consumo em Maricá

O Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR) e o Banco Mumbuca celebraram, nesta semana, o início de um esforço conjunto para conhecer as estruturas de consumo dos cidadãos de Maricá. A expectativa é de que os estudos possam auxiliar na criação de novas soluções financeiras, além de possibilitar a elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento econômico da cidade.

O acordo prevê ainda a realização de aproximadamente 15 mil entrevistas com famílias maricaenses de perfis variados, que objetivam identificar rendimentos, despesas, e principais itens do consumo familiar.

Perfil socioeconômico dos munícipes

Romário Galvão, presidente do IDR, destaca que a parceria reflete uma filosofia da gestão municipal. “É importante entender que há um esforço do prefeito Fabiano Horta de resgatar o direito das pessoas à cidadania. Essa parceria com o Banco Mumbuca e o IDR vai permitir a realização de grandes estudos para definir o perfil socioeconômico das pessoas da cidade para que possamos ter êxito e sucesso na aplicação de políticas públicas”.

Índice de inflação municipal

Entre os frutos esperados a partir do esforço conjunto entre os órgãos estão, ainda, a elaboração de um índice de inflação próprio de Maricá e o compartilhamento de informações não confidenciais dos dados, estudos e análises.

“Quem ganha é a cidade. O IDR é um parceiro de longa data do Banco Mumbuca e essa parceria vai permitir unir o que temos de melhor para oferecer muito mais do que produtos novos e linhas de crédito mais adequadas à realidade da população. Colocar o maricaense como protagonista no desenvolvimento econômico do município”, enfatizou a presidente do Banco Mumbuca, Manuela Melo.