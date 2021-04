Idosos procuram pontos de imunização para primeira dose da vacina contra Covid-19

Após anúncio da suspensão da vacinação da primeira dose contra Covid-19 em Niterói, alguns pontos de imunização foram procurados por idosos em busca da vacina. Isso aconteceu no Clube Central, em Icaraí, e na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, no Centro, onde as pessoas foram informadas que o estoque acabou e só estavam vacinando quem está na data da segunda dose. A Prefeitura aguarda envio de nova remessa pelo Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que ainda não tem prazo para chegar.

“Estamos vacinando a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac. Tivemos somente algumas pessoas que perguntaram sobre a suspensão da vacina e que viram na internet”, comentou José Antônio Fernades (Zaf), secretário da pasta Municipal do Idoso de Niterói. A enfermeira responsável pelo Clube Central, Joyce de Brito, também contou que as aplicações foram tranquilas pela manhã da sexta-feira (23). “Temos vacina da segunda dose para todo mundo e nosso fluxo está bem tranquilo. A segunda dose está garantida”, pontuou.

Solange Bittencourt, funcionária pública federal, de 61 anos, foi no posto de saúde tentar a primeira dose, mesmo sabendo da suspensão. “A esperança e a vontade de sair dessa situação. Eu arrisquei e vou percorrer outros postos. A minha expectativa é voltar a vida normal, poder trabalhar, sair, ver as pessoas e voltar a tranquilidade”, contou. O vendedor ambulante Raimundo Rodrigues, 61 anos, não sabia que a imunização estava suspensa. “Eu fui informado que não tinham mais as doses. Eu vou ter que esperar, mas queria tomar logo a vacina”, lamentou.

A segunda dose está sendo aplicada normalmente em 10 pontos de vacinação distribuídos pelo município nessa sexta-feira, com entrada até às 16h e aplicação até às 17h. No sábado (24), a vacinação acontece nas policlínicas regionais do Fonseca e Itaipu e no drive thru do Campus Gragoatá da UFF, das 8h às 12h, para aplicação da segunda dose.

A Prefeitura de Niterói informou que já aplicou 184.210 vacinas, sendo 128.009 como primeira e 56.201 como segunda dose. Mais de 24% da população da cidade recebeu a primeira dose do imunizante, média superior a duas vezes à do Estado do Rio de Janeiro (11,12%). O desempenho também se destaca quando comparado com o obtido até agora pelo País, que imunizou 16% dos brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Segundo estimativas do IBGE, Niterói tem hoje uma população de 515.317 habitantes.