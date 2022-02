Idosos deverão ser transferidos para novas instituições de assistência em São Gonçalo

A transferência dos idosos mantidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social no Abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo deve ser concluída até a próxima quarta-feira (16). Nesta segunda-feira, 11 assistidos foram levados para o Lar Samaritano, no Patronato, e para a Instituição Cristã Amor ao Próximo, no Centro. Dos 53 idosos mantidos pela Prefeitura, 17 já foram reinstalados em outros lares e estão recebendo todo o apoio das equipes de assistência social. Todo o procedimento está sendo acompanhado por representantes do Ministério Público.

O município foi impedido de renovar o convênio com o Abrigo Cristo Redentor, vencido em dezembro de 2021, para não incorrer em crime de improbidade administrativa, já que a instituição não apresentou a documentação prevista em lei para assinatura de novo contrato, ficando impossibilitado de emitir certidões. O secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, explicou que o abrigo Cristo Redentor vem passando por problemas financeiros há anos e que, ao longo de 2021, a Prefeitura buscou alternativas para que a situação fosse normalizada.

“A Prefeitura reconhece a importância histórica do Abrigo Cristo Redentor e lamenta que a situação tenha chegado a este ponto. Procuramos, ao longo de 2021, manter os pagamentos em dia e prestar toda a assistência, mas nossos idosos estavam sendo prejudicados”, explicou o secretário, ressaltando que está buscando alternativas para ajudar a instituição. Recentemente, uma vistoria ao local constatou a falta de medicamentos e queda da qualidade da alimentação fornecida aos abrigados.

Diante das pendências legais, a Secretaria de Assistência Social abriu chamamento público no final de 2021 para qualificar as instituições da cidade que tivessem condições de prestar o devido atendimento aos idosos. O Abrigo Cristo Redentor não quis participar do processo licitatório. Três instituições foram aprovadas e já começam a receber os idosos, que receberão o tratamento adequado e todo apoio de psicólogos e assistentes sociais da Prefeitura.

As primeiras transferências aconteceram no dia 9, quarta-feira. Cinco idosas foram remanejadas para a Instituição Cristã Amor ao Próximo. Na última sexta-feira (10), treze idosos foram remanejados para duas instituições, sendo dez idosos para a Casa de Repouso para Idosos El-Shaday, no Colubandê, e três para o Lar Samaritano, no Patronato. Ao longo da última semana, todos os idosos sob responsabilidade da Prefeitura passaram por avaliação médica, sendo feito exames como hemograma completo, Raios X e eletrocardiograma.

A Secretaria de Assistência Social reforça que está seguindo todo os protocolos para garantir uma transferência tranquila, sem traumas. Diariamente uma equipe da pasta visita os idosos que ainda aguardam o remanejamento para prestar auxílio e atender a suas necessidades durante esse processo. E as famílias estão sendo informadas sobre os novos lares.

A nova moradora da Instituição Cristã Amor ao Próximo afirma que o ambiente é aconchegante e já tem novas amigas.

“A copa parece que a gente está no MC Donald. Aqui tem plantas. É um ambiente aconchegante. Depois que cheguei aqui, já fiz amigas. Não tenho nada do reclamar não. Meu quarto parece um apartamento, porque ele é todo lisinho, tudo novinho”, disse a idosa Marli Estevão de Sousa, 66 anos.