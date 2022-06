Idoso morre e outro fica ferido a bala em São Gonçalo

A fase a partir dos 60 anos é chamada por muitos de “a melhor idade”. Em geral, é a época em que aqueles que trabalharam a vida inteira se aposentam e utilizam aquilo que conquistaram para descansar e curtir a vida ao lado da família. No entanto, em São Gonçalo, mais precisamente nos bairro de Santa Luzia e Rio do Ouro, ser idoso, ultimamente, é sinônimo de estar mais vulnerável á violência.

Na noite dessa terça-feira (7), Vanil Oliveira da Silva, de 60 anos, foi baleado durante assalto no bairro do Rio do Ouro. O crime aconteceu na Rodovia RJ-106. Segundo testemunhas, o homem se rendeu, entregando seu carro aos bandidos, mas ainda assim foi alvo da ação violenta.

A Polícia Militar informou que uma equipe do BPRv foi abordada por pessoas comunicando um roubo na RJ-106, altura de Rio do Ouro. Os policiais então encontraram a vítima ferida e o socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde ele foi atendido e permaneceu sob observação. O estado de saúde é estável.

Os criminosos que roubaram o carro de Vanil fugiram. Ações de varredura foram realizadas pela Polícia Militar em busca dos bandidos na região, mas, até a publicação deste texto, os bandidos e o carro não tinham sido localizados. O fato foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), que abriu investigações.

Polícia Civil investiga os casos – Foto: Arquivo

Vítima de bala perdida não resistiu

Horas antes, também na terça, o pedreiro Jorge Peixoto da Silva, de 66 anos, que também estava internado no HEAT, morreu por conta de ferimentos provocados por uma bala perdida. Ele trabalhava numa obra em Santa Luzia, também em São Gonçalo, quando foi atingido por um tiro, no dia 28 de maio.

Segundo informações de testemunhas, no momento em que a vítima foi baleada, criminosos e policiais trocavam tiros na região. Na manhã desta quarta-feira (8), familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, para onde o corpo foi encaminhado. Muito abalados, não deram declarações. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

Sobre o caso, a PM informou que o 7º BPM (São Gonçalo) direciona ações ostensivas para toda a região do município de São Gonçalo, incluindo o bairro de Santa Luzia, sendo feitas rondas de forma dinâmica. Além disso, o policiamento ostensivo está nas ruas para prevenir e coibir quaisquer delitos, realizando prisões em flagrante quando um ilícito é constatado ou por cumprimento de mandado de prisão em aberto.

Indicadores da violência

Nessa terça-feira, a plataforma Fogo Cruzado divulgou os dados da violência contra idosos e menores de idade no Grande Rio. Em 2022, três adolescentes e quatro idosos foram baleados. Destes, um adolescente e um idoso morreram. Em maio de 2021, uma criança, três adolescentes e quatro idosos foram baleados: destes, dois idosos morreram.