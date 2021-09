Idoso é baleado durante tiroteio no Complexo do Salgueiro

Um idoso de 65 anos foi baleado na cabeça, na manhã desta terça-feira (28), na região de Itaúna, dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele foi socorrido por vizinhos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. Na mesma região, houve registro de confronto entre policiais e criminosos.

A ação conjunta entre delegacias de Polícia Civil e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) também teria resultado em um suspeito baleado, no Largo de Itaúna, que fica na mesma região onde o idoso foi atingido, dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre a identidade do ferido, que, segundo relatos iniciais, foi socorrido a uma unidade de saúde.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela corporação, equipes de delegacias do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da CORE realizavam a incursão na localidade quando teriam sido atacadas a tiros por bandidos. Houve intenso tiroteio no local, que resultou no acusado ferido. A Polícia Civil confirma que equipes de perícia e papiloscopia foram acionadas.

Ainda não há confirmação sobre quais eram os objetivos da incursão policial na região. A ocorrência será encaminhada à 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Pelas redes sociais, moradores da região relataram os momentos de tensão vividos na região. “Tiros em Itaúna. Morador foi acertado”, publicou uma página gerida por moradores do Complexo do Salgueiro.

Em atualização.