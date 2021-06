Idosa que desapareceu na Região Oceânica é encontrada

Final feliz para a procura pela idosa Ilse Ribeiro, de 90 anos, moradora da Região Oceânica, que estava desaparecida desde a tarde dessa terça-feira (1º). Ela foi encontrada por familiares, na manhã desta quarta-feira (2), no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói.

A informação foi confirmada por seu sobrinho-neto, o advogado Marcelo Ribeiro. Ele confirmou que Ilse já está em casa, bem, com a família. Marcelo ainda não possui maiores informações sobre o que teria ocorrido, mas relatou que sua tia-avó foi localizada na Avenida Roberto Silveira, próximo ao túnel.

“Ela foi encontrada hoje pela manhã, próximo a Roberto Silveira, perto túnel ela já está em casa. Ainda não tivemos tempo de nos certificar. Agradeço muito a quem ajudou, foi uma corrente muito”, disse o sobrinho-neto.

Ainda de acordo com Marcelo, a ocorrência do desaparecimento foi registrada na 81ª DP (Itaipu), que fica próxima à casa de Ilse. O advogado afirma que familiares já foram à distrital a fim de dar baixa no registro, comunicando que a idosa já foi localizada.

Segundo Marcelo, ela mora em Itaipu, próximo à 81ª DP e, por volta das 15h de terça-feira, teria saído de casa, aparentemente assustada, trajando calça e casaco roxos. Ela teria sido vista embarcando em um ônibus que faz a linha Transoceânica OC3 (Engenho do Mato – Centro).