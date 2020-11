Idosa morre e tem parte do corpo comido por cachorros

A polícia Civil está investigando a morte de uma cuidadora de animais, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. A idosa de 68 anos teria morrido no dia 22 de outubro, mas seu corpo só foi encontrado no último domingo (1º).

De acordo com os vizinhos, Dona Sandra vivia sozinha e sem família em uma casa com 27 cachorros. Entre os dias 22 e 23 de outubro ela parou de responder às mensagens no Whatsapp.

Os vizinhos contaram que a mulher tinha um comportamento extrovertido e alegre e eles perceberam que ela não saía mais de casa. Um vizinho foi ao local na noite do domingo passado e percebeu que os cães estavam com um comportamento estranho e agressivo. Ao entrar na residência ele encontrou o corpo da mulher.

Os agentes foram acionados e encontraram parte do corpo da idosa mutilado. Os animais que estavam no local se encontravam famintos e teriam devorado o corpo da mulher, segundo contou a representante de uma organização de proteção de animais.

Com mais de 20 anos como protetora de animais, Renata Prieto, disse que nunca tinha visto um cenário parecido com o que encontrou.

“Já ajudei em outros lugares de protetoras que faleceram mas, chegar ao ponto dos animais comerem um corpo porque não tinham como se alimentar, eu nunca tinha visto”, disse.

A ONG G.A.R.R.A. Animal foi chamada pelos vizinhos que tinham medo de que os cães fossem sacrificados. Os protetores de animais buscam agora lares para os 17 cães que ainda estão no espaço.

Segundo o delegado, Alan Luxardo, a vítima tinha problemas de saúde. A polícia aguarda o laudo cadavérico da vítima.