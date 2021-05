Idosa morre atropelada na RJ-106

Uma idosa morreu atropelada na RJ-106,na altura da entrada do bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo na manhã desse domingo (16). O acidente aconteceu por volta às 8h33min na pista sentido Niterói da via.

Testemunhas contaram que a idosa, que foi identificada pelos bombeiros do Quartel do Colubandê apenas como Marli, tentou atravessar a rua fora da passarela, que justamente ficaria perto do local do acidente.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve no local mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.