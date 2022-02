Idosa é resgatada em imóvel com risco de desabamento em Petrópolis

Uma idosa de 70 anos que estava em uma casa com alto risco de queda no bairro Floresta, um dos locais atingidos pela tempestade em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro foi resgatada com vida na manhã desta sexta-feira(18). O resgate foi realizado por uma equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá.

Devido às dificuldades em acessar o local, a idosa precisou ser retirada com o auxílio de um equipamento de rapel e prancha de resgate. Após ser salva pelos agentes, ela foi encaminhada para um dos abrigos para receber os primeiros-socorros.

Uma equipe de especialistas da Defesa Civil com experiência em campo foi enviada na última quarta-feira (16) para dar suporte e auxiliar nas ações realizadas em Petrópolis. A princípio, serão seis dias de atuação e 20 profissionais em regime de revezamento, com dez agentes enviados na quarta-feira e mais dez que seguirão para a cidade serrana neste sábado (19). O órgão disponibilizou uma viatura de suporte avançado e duas pick-ups, além de maquinários, como motobomba, bomba de sucção e motosserra.