Idosa é morta a facadas pelo próprio filho em Icaraí

A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) investiga um caso que chocou os niteroienses na noite do último sábado (28). Um homem de 34 anos, identificado como Rafael Cavalcanti de Albuquerque Ferreira, foi preso após matar a própria mãe – Carolina Mey Cavalcanti de Albuquerque Ferreira, de 66 anos – com facadas. O crime aconteceu no interior de um apartamento, na Rua Doutor Tavares de Macedo, em Icaraí, por volta das 22h30min.

A Polícia Militar foi chamada para o local para o caso de uma lesão corporal mas ao chegarem se depararam com a vítima morta. A arma do crime, uma faca, foi encontrada ao lado do corpo. Rafael havia fugido do local do crime e os militares montaram um cerco, que resultou na localização e prisão do acusado, por agentes do Programa Niterói Presente.

O suspeito, filho da vítima, foi encontrado ferido e foi levado inicialmente para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde recebeu primeiros socorros, e depois foi conduzido para a DHNSG. Ele possuía uma anotação criminal anterior. O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.