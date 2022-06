Idosa é feita de refém no Centro do Rio

Uma idosa, de 70 anos, foi feita de refém por um homem portando uma faca na tarde desta terça-feira (13), dentro da Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado, junto com o 5º BPM e a 4ª DP, da Praça da Bandeira. No momento da chegada do policiamento, o prédio foi evacuado.

O tenente-coronel Uriá Nascimento, do Bope, analisou o perfil do sequestrador e determinou que seria utilizada uma arma não letal para neutralizar o homem. Segundo Nascimento, o nome do rapaz, e da vítima, não serão divulgados. No entanto, ele ressaltou que os dois não tinham vínculos. Dessa forma, a motivação do crime ainda está sendo apurada.

Após ser neutralizado com o taser, a arma não letal utilizada pelos policiais, o homem foi conduzido para a 4ª DP, onde foi registrada a ocorrência. A idosa não se feriu, mas está em observação no Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde foi encaminhada. Uma ambulância foi acionada logo depois do sequestro ser anunciado, e o Corpo dos Bombeiros informou que foi por medidas de prevenção.

Com a evacuação no prédio e a ação policial, o trânsito no local foi afetado. Agentes da Guarda Municipal e da CET-Rio fizeram a orientação para os veículos que transitavam na Avenida Presidente Vargas, na altura da biblioteca.