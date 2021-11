Idosa é baleada durante operação do Bope no Complexo do Salgueiro

Durante uma operação da Polícia Militar na manhã deste domingo (21) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, uma idosa de 71 anos foi baleada. Carmelita Francisca de Oliveira foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. A direção da unidade informa que a paciente foi atendida pela equipe médica, examinada, medicada e recebeu alta.

Segundo moradores, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) trocaram tiros com traficantes da região. A ação acontece, após no sábado (20), um policial do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) ter sido morto em uma troca de tiros entre os PMs e bandidos no local.

O 2º sargento da Polícia Militar, Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos, morreu no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, depois de ser baleado por criminosos. O militar atuava no Grupamento de Apoio Tático (GAT) do Batalhão de São Gonçalo.