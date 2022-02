Identificado o corpo do jovem Gabriel, morto na tragédia de Petrópolis

O Instituto Médico Legal, em Petrópolis, confirmou como sendo do adolescente Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos. Ele estava em um dos ônibus que afundou no rio Quitandinha, na rua Washington Luiz.

Nas imagens que ganharam o mundo, Gabriel foi reconhecido pela família, desesperado tentando sair do veículo e depois sendo levado pela correnteza. O pai, Leandro Rocha, organizou uma busca pelo corpo do filho.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Gabriel foi localizado na terça-feira (22), após buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros, que vinham vasculhando pontos assoreados do rio Quitandinha. De acordo com a Tribuna de Petrópolis, ainda na terça-feira, o pai de Gabriel teve o material genético coletado para análise, que confirmou hoje que se tratava do corpo do jovem.

Na listagem dos falecidos encontrados pela Polícia Civil, já consta o nome do rapaz. Ainda restam 48 pessoas desaparecidas há nove dias. Até agora 208 pessoas morreram e 70 foram encontradas com vida e 191 pessoas que chegaram a contar como desaparecidas foram identificadas entre as vítimas fatais.

Busca

Desde o desaparecimento de Gabriel, o pai vinha percorrendo os rios da cidade em busca de localizar, ele mesmo, o jovem desaparecido. Um grupo de voluntários chegou a se unir à procura, que alcançou o município de Areal, depois de percorrer não apenas o rio Quitandinha, mas também o leito do rio Piabanha ao longo dos distritos de Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse até chegar à cidade vizinha.

Na segunda-feira (21), um tênis do rapaz chegou a ser encontrado na rua Washington Luiz. Local onde, no dia seguinte, acabou sendo localizado também o corpo. Além dos voluntários, bombeiros civis e militares e integrantes da Defesa Civil de Petrópolis e de outras cidades se uniram à busca.