Identificadas as quatro vítimas que morreram em acidente na Zona Portuária do Rio

Foram identificados como Denilson Cruz, de 53 anos, Luiz Silva, de 40 anos, Paulo Almeida, de 34 anos, e Rogério Sacramento, de 48 anos, as quatro vítimas que morreram, na noite de quarta-feira (18), quando o veículo onde estavam caiu na Baía de Guanabara, num acidente ocorrido na Zona Portuária do Rio. Uma quinta vítima conseguiu escapar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, que levava funcionários de uma empresa durante a troca de turno, perdeu o controle da direção do veículo e o carro caiu na Baía de Guanabara.

O acidente ocorreu na altura do armazém 10 do Cais do Porto. Segundo informações, uma quinta vítima, que estava sentada no banco de trás do carro conseguiu sair do veículo antes que o mesmo afundasse na água e escapou.Testemunhas diseram que o motorista da empresa Pennant Serviços Marítimos estava manobrando para levar os trabalhadores embora quando o carro começou a escorregar, já que chovia no momento da troca de turno, por volta das 22 horas.

De acordo com depoimentos, antes de cair na água e afundar, o veículo ainda bateu numa barreira de proteção lateral. As buscas pelos ocupantes do veículo duraram até a madrugada de dessa quinta-feira (19). Os corpos foram resgatados e levados para o Instituto Médico-Legal (IML). A chuva forte que caía no Rio dificultou o trabalho dos bombeiros. Por ser uma área de chegada de navios, a região onde o carro afundou com os ocupantes é bastante fundo.

Por meio de nota, a Marinha informou a Capitania dos Portos tomou conhecimento do acidente, enviou uma equipe para o local que acompanhou o trabalho dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, garantindo a segurança da navegação ao redor do local do acidente. A Marinha também se solidarizou com os familiares das vítimas.