Ícone do cinema, ator Sean Connery morre aos 90 anos

Primeiro ator a interpretar o espião James Bond, o ator escocês Sean Connery, ícone do cinema, morreu aos 90 anos nesta madrugada. De acordo com a família do ator, ele morreu dormindo, nas Bahamas. Sean deu vida a 94 personagens em mais de 50 anos de carreira, com destaque para os sete filmes do “007” nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Inclusive, é foi apontado em inúmeras enquetes como o melhor James Bond da história do cinema.

O ator também trabalhou no drama “Os intocáveis”, de Brian de Palma, pelo qual venceu o Oscar em 1988 na categoria de melhor ator coadjuvante. Ele conquistou o Globo de Ouro por três vezes, o Bafta por duas vezes e acumulou mais de 30 prêmios ao longo da carreira. Em 2000, recebeu o título de cavaleiro da Ordem Britânica da Rainha Elizabeth II.

Connery teve outros personagens de destaque, como o protagonista William von Baskerville no longa “O nome da rosa”, de 1986, adaptação da obra de Umberto Eco, e o professor Henry Jones no filme “Indiana Jones e a última cruzada”, de 1989. Seu último trabalho de Connery foi a animação “Sir Billi”, lançada em 2012, na qual ele dublou o protagonista.

Sir Thomas Sean Connery nasceu em em 25 de agosto de 1930, em Edimburgo, na Escócia. Filho de pai operário de fábrica e motorista de caminhão e mãe trabalhadora doméstica. A família paterna havia emigrado da Irlanda para a Escócia no século 19.

Antes de se tornar ator, Connery fez trabalhos como entregador de leite, operário e motorista de caminhão. Serviu a Marinha do Reino Unido por três anos, mas foi dispensado por problemas de saúde.

Ele também foi jogador de futebol e chegou a receber uma proposta do Manchester United, porém não aceitou e decidiu se dedicar à atuação.

Connery concorreu a mister universo em 1953 (na categoria altura) e, a partir daí, conseguiu pequenos papéis em peças de teatro. Seu primeiro filme foi “Lilacs in the spring”, em 1954. Três anos depois conseguiu seu primeiro grande papel, no filme “No road back”, um longa de ação sobre gangues. No mesmo ano, participou de outras seis produções, sendo três filmes no cinema, duas séries e um filme para televisão.

Outros sucesso da carreira do ator escocês foram “Na Rota do Inferno” (1957), “Vítima de uma paixão” (1958), “A lenda dos anões mágicos” (1959), “Até o último gangster” (1961) e “O mais longo dos dias” (1962). Aí então recebeu o convite para viver o agente secreto James Bond e entrou para a história.