Ícone da soul music, Erykah Badu se apresenta no Rio nesta terça

A diva do neo soul, que equilibra com maestria jazz, funk, soul e hip hop em suas canções, sobe ao palco do Vivo Rio em 24 de janeiro



Leonardo Oliveira Brito

Uma das cantoras mais importantes do soul, jazz e do R&B estará no Rio para celebrar o 25º aniversário de seu álbum de estreia, o vencedor do Grammy “Baduizm”, lançado em 1997.

Erykah Badu desembarcou no Brasil para dois shows inéditos, um deles nesta terça-feira, dia 24, no Vivo Rio. O outro já aconteceu no último domingo, em São Paulo.

O evento ainda contará com sets da DJ Tamy e do DJ Nepal, trazendo misturas de diferentes épocas e sonoridades para essa noite que promete ser imperdível.

A criação do neo-soul



Erica Abi Wright nasceu em Dallas, em 26 de fevereiro de 1971, cresceu em um meio artístico, mudou seu nome para Erykah (kah, luz interior em egípcio) quando ainda cursava a escola de artes Booker T. Washington.



Um pouco mais tarde, adotou Badu, como nome ao descobrir que a palavra significa “manifestar a luz e a verdade” em árabe.



Erykah Badu inseriu hip-hop, jazz, R&B, gospel e psicodelia em seu caldeirão sonoro. Esse contato com as culturas e sons dos anos 1960 e 70, que até hoje são as fortes influências da cantora, aconteceu na adolescência.



O primeiro projeto musical foi com o primo Robert “Free” Bradford em 1993, com o grupo Erykah Free. A dupla tinha um repertório que enfocava o Hip Hop e logo estavam tocando pela cidade.

Uma demo com composições de Erykah foi parar nas mãos de Kedar Massenburg, que a convidou para abrir um show do músico D’Angelo. Kedar ficou impressionado com a performance da cantora e logo ofereceu um contrato solo com o selo Kedar Entertainment Label.



Erykah precisou desfazer o grupo com o primo e seguir o seu caminho. Baduizm foi composto por ela própria e chegou às lojas em 1997, ocupando a segunda posição da Billboard naquele ano. A música “On & On” foi uma das responsáveis por este sucesso e esteve presente em várias paradas de R&B.









A entrada de Erykah Badu no mercado fonográfico foi triunfal. A imagem da cantora com seus turbantes coloridos se espalhou pelo mundo. Ela foi capa de várias revistas, inclusive a Rolling Stone. Seu álbum “Baduizm” foi listado como um dos 500 melhores discos de todos os tempos, em recente divulgação do clássico ranking da Revista Rolling Stone. De acordo com a publicação, o primeiro álbum de Erykah Badu é o 89º melhor do mundo.



Sua consagração aconteceu na entrega do Grammy em que ela levou, na categoria R&B, os prêmios de melhor álbum e melhor vocal feminino. A força das apresentações rendeu um disco ao vivo ainda em 1997, Live, com uma mistura de versões de Baduizm e covers em versões ao vivo. Depois, lançou discos em 2000,2003, 2008 e 2010, sempre com o mesmo sucesso

ERYKAH BADU NO RIO DE JANEIRO

Quando: terça-feira (24), às 21h

Onde Vivo Rio – av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo

Preço a partir de R$ 140

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/78623/d/169286