Icaraí recebe mais de 400 mil pessoas na virada do Ano Novo

Niterói teve mesmo muito o que comemorar na virada de 2022 para 2023: além do retorno da agenda de Réveillon com shows e muita festa depois de dois longos anos em pandemia, a cidade entrou oficialmente no ano do seu 450º aniversário a meia-noite deste domingo (1º). Em clima de muita empolgação foram reunidas mais de de 400 mil pessoas nos shows da Praia de Icaraí. Além disso, o Réveillon contou com queima de fogos em outros seis pontos da cidade.



A programação de shows na Praia de Icaraí começou às 18h30 com o grupo Bicho Solto, seguido da cantora Baby do Brasil e da apresentação do grupo Barão Vermelho. O grupo Paralamas do Sucesso foi o ponto alto da comemoração, logo após a queima de fogos.

O vocalista do Paralamas, Herbert Viana, aprovou o alto astral da cidade.

“Foi bom demais tocar em Niterói! Antes de entrar acompanhamos pelo drone e sentimos a energia positiva da cidade”, contou.

O taxista Adilson Pinto, de Niterói, tem 60 anos e há 35 anos passa a virada na Praia de Icaraí. Fã dos Paralamas, ele veio com um grupo de 27 pessoas.

“Eu tô muito feliz depois de dois anos de pandemia de poder reunir a galera de novo. Estou com família e amigos, todos de Niterói. Chegamos cedo pra garantir nosso lugar perto do palco”, disse.

O destaque é que o show pirotécnico de baixo estampido. Com figuras de estrelas e constelações, entre outras animações, a festa contou com duas toneladas de fogos em sete pontos: Praia de Icaraí, Praia de Itaipu, em Santa Rosa, no Largo da Batalha, no Barreto, no Caramujo e no Fonseca. A queima de fogos na Praia de Icaraí teve duração de 15 minutos, enquanto nos outros pontos a duração foi de 8 minutos.



Segundo informações da Niterói Lazer e Turismo (Neltur), a Praia de Icaraí recebeu cerca de 400 mil pessoas. Cerca de 2 mil pessoas trabalharam na festa, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem do palco e garis, entre outros envolvidos. O planejamento do Réveillon foi feito com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

“Uma grande festa, a praia estava linda, a nossa expectativa de 400 mil pessoas se confirmou, tudo maravilhoso! Estamos muito felizes, Niterói tem se consolidado como um local com eventos bem organizados, shows e eventos de qualidade. Isso incentiva o turismo e a cadeia produtiva da cidade, gera renda e emprego. Muito feliz por tudo o que está acontecendo”, comemorou Paulo Novaes, presidente da Neltur.

Fotos: Alex Ramos e Luciana Carneiro



Emergências médicas – A festa contou com três postos médicos e nove ambulâncias em Icaraí, para atendimentos às urgências e emergências médicas. Até a meia-noite, 38 pessoas foram atendidas nos postos médicos das praias de Icaraí e de Itaipu. A maior parte por intoxicação por excesso de bebidas alcoólicas e pequenos ferimentos causados por objetos de vidro deixados na areia.

Limpeza – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou um planejamento especial de limpeza das vias. A Praia de Icaraí ficará interditada das 6h às 10h desta segunda (1º) para limpeza com 800 funcionários atuando na cidade. A previsão é que o trabalho esteja concluído às 10 horas.

O público também pôde acompanhar os shows nas redes sociais da Prefeitura com transmissão ao vivo.