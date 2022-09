Icaraí: novas denúncias de lojas arrombadas durante a madrugada

Depois de duas lojas serem arrombadas na madrugada de segunda-feira (5), na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, novos relatos semelhantes surgiram.

Dessa vez, quem reclama são proprietários de estabelecimentos na Rua Mariz e Barros. Segundo os relatos, os casos são constantes há pelo menos cinco meses.

Gláucia Freire é dona do restaurante BatiPatu Tempero Caseiro, esquina Mariz e Barros com Lemos Cunha.

Ela afirma que, em maio, teve parte da tubulação de gás furtada. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 3 mil, além de três dias sem poder funcionar, o que comprometeu o faturamento naquele mês

“Furtaram a tubulação de gás no final de maio. Na vizinhança tem acontecido direto, sensação de insegurança. Fiz o boletim de ocorrência, deixei o vídeo. Um deles foi preso, mas ele não participou ativamente do roubo, chegou junto e depois foi embora. Já o vi várias vezes ali. O outro eu não conheço. Acho que precisa urgentemente de um policiamento à noite”, disse.

Restaurante de Gláucia ficou três dias sem funcionar – Foto: Vítor d’Avila

O caso mais recente foi registrado na madrugada da última quinta-feira (8), no Hortifruti Benne, também na Mariz e Barros, altura da Gavião Peixoto.

Paulo Alencar, gerente do estabelecimento disse acreditar que os responsáveis são usuários de drogas em situação de rua. Ele também pondera que este problema além de ser de segurança pública também abrange a área social.

“Foi na madrugada de quinta-feira, por volta de 3h50. A ação durou de dez a 15 minutos. Tiraram as gavetas, algumas cervejas, o celular nosso de operação, arrebentaram a porta. Houve um prejuízo material de R$ 2,3 mil. Estava até comentando que a gente visa muito a área segurança. Muitas dessas pessoas vivem numa situação de ‘tudo ou nada’, quase sempre são usuários de substância química. Precisa de cooperação entre polícia e estado”, frisou.

O empresário José Lucas Tauil, proprietário da Caví Empório, ao lado do Benne, relatou que seu estabelecimento foi invadido várias vezes.

Câmeras de segurança instaladas no local flagraram a movimentação do suspeito em uma das ocorrências. O denunciante também revelou ter acumulado prejuízos.

Câmeras flagraram uma das invasões – Imagens: Reprodução de vídeo

“Nas madrugadas, geralmente, moradores em situação de rua que dormem aqui diariamente se aproveitam da rua estar vazia, furtam tudo o que está do lado de fora e tentam entrar no estabelecimento. Furtaram inclusive o número da loja e a gente está tendo dificuldade para receber mercadorias. Em abril um indivíduo entrou na loja e furtou alguns itens. Sorte que foram poucas coisas, em torno de R$ 2 mil de prejuízo”, afirmou.

Até número foi furtado na Caví – Foto: Vítor d’Avila

Existem casos em que os suspeitos até são presos, mas acabam sendo libertados após audiência de custódia.

Uma proprietária de outro estabelecimento localizado no quarteirão, que preferiu não se identificar, relatou que um homem que invadiu sua loja chegou a ser preso em flagrante pela polícia, mas não ficou por muito tempo longe das ruas.

“No dia dos namorados entrou uma pessoa aqui e fez vários estragos. A polícia conseguiu chegar a tempo, prenderam, mas, dois dias depois, estava solto já.

No total, deve ter sido uns R$ 3 mil de prejuízo. Eles procuram alumínio, celular, tentam ver se tem dinheiro e vão quebrando. Agora levaram metade de um corrimão embora”, reclamou.

O que diz a polícia

O Núcleo de Inteligência do Segurança Presente disse que está atuando na identificação dos ladrões que furtaram lojas, durante a madrugada, em Icaraí.

Imagens de câmeras da rua e do comércio estão sendo analisadas e as informações são repassadas aos agentes do Segurança Presente de Niterói para a localização dos suspeitos. A atuação do Niterói Presente em Icaraí vai das 5h às 2h, diariamente.

A reportagem também procurou a Polícia Militar, que não se manifestou, até o fechamento deste texto.

Ações sociais

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária afirmou que vêm intensificando as abordagens sociais pelos bairros da cidade.

O serviço funciona todos os dias da semana, 24h. A SMASES vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação. O trabalho conta com o apoio da Guarda Municipal de Niterói. É importante ressaltar que a legislação brasileira não permite o acolhimento compulsório.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde disse que possui o dispositivo Consultório na Rua, que presta atendimento para a população em situação de rua.

A equipe multiprofissional reúne médico, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, agentes sociais, redutores de danos e motorista. Com apoio de um veículo, atuam de forma itinerante nos locais onde se concentram essas pessoas, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas com a rede de Saúde.

Através do Consultório na Rua, o usuário de drogas pode ser encaminhado para atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) Álcool e Drogas, onde terá acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para lidar com o vício.

É importante ressaltar que em casos de furtos ou outros crimes, a polícia precisa ser acionada.