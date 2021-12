Icaraí não terá queima de fogos e prefeitura de Niterói não fará Réveillon

A tradicional festa da virada de ano, tradicionalmente realizada na Praia de Icaraí até a virada de 2019 para 2020, à exemplo do ano passado, não acontecerá mais uma vez como medida de precaução contra a Covid-19 a cidade.

Segundo o município, o objetivo é evitar aglomerações e manter o controle da pandemia da Covid-19.

“A Prefeitura de Niterói informa que não haverá shows públicos na orla da cidade na programação do Réveillon. Está prevista a queima de fogos, de baixo estampido, por diferentes pontos do município, permitindo que o cidadão acompanhe de qualquer bairro, sem precisar se deslocar. A Prefeitura ressalta que o trabalho está seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia”, disse a prefeitura em nota.

No entanto, a prefeitura de Niterói não deverá interferir nos eventos privados, realizados por bares, restaurantes e clubes com programação de festas na virada de ano.