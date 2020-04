Icaraí concentra mais da metade dos casos de coronavírus em Niterói

A prefeitura de Niterói divulgou hoje (02) os bairros em que há moradores contaminados pelo coronavírus. A cidade tem hoje 63 casos, sendo 23 recuperados, 17 internados em hospitais (10 estão na UTI), 1 óbito e 10 pessoas já estão curadas.

Veja abaixo por bairros, onde estão concentrados os casos na cidade :

ICARAÍ – 32

SANTA ROSA – 5

ITAIPU – 4

ENGENHOCA – 3

BARRETO – 3

CENTRO – 2

VITAL BRAZIL – 2

CHARITAS – 2

BAIRRO DE FÁTIMA – 1

BADÚ – 1

CAMBOINHAS – 1

FONSECA – 1

INGÁ – 1

MARIA PAULA -1

PENDOTIBA – 1

PIRATININGA -1

SÃO DOMINGOS – 1

