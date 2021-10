IBGE cancela realização de provas para o Censo 2022

Contrato entre o órgão e a empresa responsável pelo processo seletivo se encerrou e não houve renovação

Quem aguardava uma nova data para a realização das provas para trabalhar no Censo 2022 pode desistir. Isso porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou ontem (18) o cancelamento do processo seletivo para a contratação de profissionais para o Censo Demográfico que será realizado em 2022.

A razão pela qual as provas foram canceladas é que, de acordo com o IBGE, o contrato com o Cebraspe, empresa que seria organizadora do processo seletivo, terminou ontem e não foi prorrogado.

O processo seletivo para “as funções de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, que estava suspenso, passará à condição de cancelado”, informou o IBGE em comunicado oficial.

Ainda na nota, o órgão disse que vai divulgar como será o procedimento para a devolução das taxas de inscrição que já tenham sido pagas. Além disso, o instituto declarou que busca uma nova empresa para organizar o processo seletivo.

O processo seletivo previa a abertura de 204 mil vagas e já havia sido suspenso em abril deste ano por causa da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Orçamento para 2021, que reduziu a apenas R$ 71 milhões o valor destinado para a realização da pesquisa. A quantia não seria suficiente para os investimentos necessários para a realização do Censo.

Já para o ano que vem, o governo vai reservar cerca de R$ 2,3 bilhões para a realização da pesquisa depois de uma guerra na Justiça. Isso porque em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o Governo Federal era obrigado a tomar as medidas necessárias para realizar o Censo no ano que vem. Por lei, a pesquisa deve ser realizada a cada dez anos. A última ocorreu em 2010.