I Congresso de Empreendedorismo Feminino acontece em Niterói

Voltado para o empreendedorismo feminino, será realizado no município de Niterói, na próxima semana, 27 e 28 de setembro, o CONEF (Congresso de Empreendedorismo Feminino). Idealizado pela empresária Camila Nascimento, o evento tem a parceria com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói e a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Niterói (CDL).

A previsão é receber até 200 empresárias e mulheres que estão começando a empreender, das 9h às 18h, na sede CDL. De acordo com dados divulgados no último mês de março pelo Serviço Brasileiro às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o número de mulheres a frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de 2021, em 10,1 milhões, levando o Brasil à sétima colocação no ranking mundial de mulheres empreendedoras.

“A proposta surgiu após a realização de sucessivos eventos sobre o assunto. Queremos aprofundar essas importantes experiências e devido ao resultado de conexões, negócios e a absorção de conteúdo apresentado aos participantes, criamos o Congresso, um evento inédito na cidade”, pontua Camila Nascimento, empresária e idealizadora do CONEF.

Na programação grandes nomes com trajetórias de sucesso e empresárias de diversos segmentos, prometem inspirar e transferir muito conhecimento. Um dos painéis que merece destaque é o tema Empreendedorismo e Políticas Públicas para Mulheres que contará com a presença de Fernanda Sixel, Secretária de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói e Carla Tavares – Gerente do Projeto Mulher Líder e Coordenadora do Eixo Empreendedorismo & Inovação da CODIM, terá também a apresentação de Luiz Vieira, Presidente da CDL Niterói.

“Empreender é valorizar sua própria paixão. Acredito no poder do empreendedorismo na vida das mulheres, pois permite sua liberdade financeira, social e geográfica. As mulheres conseguem sair de relacionamentos abusivos com o alcance a liberdade financeira, sendo algo muito marcante para todas”, ressalta. “Espero que o encontro sirva como uma ferramenta às mulheres e que passe a aprender a empreender e, claro, a conquistar seus expressivos lugares dentro de seus segmentos escolhidos”, finaliza a empresária.

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://camilanascimentobusiness.com.br/conef /

O evento será na sede da CDL Niterói, na Rua Andrade Neves, 31. Centro, Niterói. Para mais informações e-mail: conef@camilanascimentobusiness.com.br ou tel. (21) 99300-2887