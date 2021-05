Humorista raspa a cabeça em homenagem ao Paulo Gustavo

O ator e humorista Paulo Gustavo já recebeu todo tipo de homenagem desde o seu falecimento no último dia 4 de maio. Nome de rua, placa, e até uma estátua será feita. Mas um humorista, fã do ator, resolveu fazer algo diferente. Paulinho Serra, raspou a cabeça ao vivo durante entrevista ao canal ‘Cortes do Barba’, no Youtube.

“Sabe por que eu vou raspar, então? Vou raspar em homenagem ao Paulo Gustavo. Fizeram a rua lá em Niterói com o nome dele. É uma homenagem que eu acho bem necessária. O cara era era demais, um ser humano incrível, mostrou aí que a doença realmente está pra todo mundo. Para todo mundo abrir o olho e se cuidar”, disse.

Paulinho Serra aproveitou a entrevista para contar uma hisória que envolve uma amiga fã de Paulo Gustavo. “Tem uma amiga minha de Alagoas, que é uma poetiza do Instagram. Ela veio pro Rio uma vez pra assistir a peça do Paulo Gustavo. E ela me contou que ela veio ver a peça dele porque ele pagou a passagem e incentivou ela a vir. E aí ela veio ver a peça, estudar teatro aqui… Aconteceu a pandemia, ela voltou pra terra dela e começou a fazer poesia de novo e hoje está contratada do GNT. Essas pessoas inspiram a gente”.

Paulinho foi só elogios ao ator e humorista: “Eu gravei o ‘Vai que Cola’ com ele, mas eu o conheci mais de bastidores. Gravei pouco com o Paulo, mas o mais legal dele é ouvir as pessoas falando dele. Isso é o mais maneiro. Porque todo mundo era encantado com esse cara”, diz.