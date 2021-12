Humor, funk da antiga e dança inclusiva no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo

O Teatro Municipal de São Gonçalo promove mais uma semana com uma programação destinada para todos os públicos. Nesta quinta-feira (9), às 19h, diversos DJs e MCs se apresentam no palco do Teatro Municipal em um espetáculo em homenagem ao “funk das antigas”.

Entre as atrações DJ Sombra, MC Duda, João Só Talento, MC Dolores, Catanha, DJ Gláucio, Michael Jackson de SG, MC Waguinho, SD Boys, DJ Magno, MC Mamute, DJ Emerson, DJ Flavinho, DJ Anderson, DJ Purá, MC Rafa Carioca, MC Formiga, MC Tiano, MC’s R onny e Sargento, Mr Mú, D’Eddy e MC Nemzinho do Joquey.

“Preparamos um espetáculo muito especial em reverência à história dos personagens que marcaram a cena da cultura funk gonçalense”, disse MC Ronny.

A Secretaria de Turismo e Cultura distribuiu, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), 120 pares de ingressos. O espetáculo é livre para todos os públicos.

Já na sexta (10), às 19h, a Cia de Dança Elizete Mascarenhas e o Grupo Metaphoras realizam o espetáculo de dança inclusiva “Intervenções”. O espetáculo multicultural envolve literatura, música, teatro, circo e canto. Durante a apresentação, os bailarinos buscam levar ao público uma reflexão sobre a condição humana, que preza a potencialidade das pessoas com deficiência através de coreografias com a implementação da dança inclusiva e performances ligadas à dança contemporânea.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e podem ser comprados na Casa da Dança Andrea Perestrello, que fica na Rua Comandante Ary Parreiras, 2307, no Paraíso. Trinta e cinco pares de ingressos serão distribuídos, na quinta-feira (9), às 17h, em uma ação no Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura. A classificação etária é livre.

No sábado (11) e no domingo (12), em duas sessões, às 18h e 20h, quem volta ao palco do Teatro Municipal é o ator Eri Johnson, com o espetáculo “Eri Pinta, Johnson Borda”. Com direção de Roberto Talma, a peça mescla histórias reais com fictícias. De forma cômica, Eri Johnson conta histórias desde o início da sua carreira na televisão, com personagens e personalidades os quais interpretou e conheceu ao longo dos seus mais de 30 anos de profissão. A peça conta, ainda, com as famosas imitações do ator, como Romário, Caetano Veloso, Ney Latorraca, Evandro Mesquita e Roberto Carlos. A trilha sonora é da premiada Túnica, com participações das vozes de Gabriela Duarte e Cesar Filho.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 60 (inteira) e podem ser comprados através da plataforma Guichê Web, nas lojas South e Justo Café. A classificação etária é 14 anos.