Huap tem algumas cirurgias e atendimentos cancelados

A pandemia da Covid-19 fez mais uma vez o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) interromper alguns procedimentos, como as cirurgias e atendimentos ambulatorial de algumas especialidades clínicas. A restrição acontece desde o dia 13 de janeiro e vai até o próximo dia 10, sendo que a princípio seriam apenas 10 dias e já foi prorrogado duas vezes.

A medida foi decidida após o avanço dos casos de Covid-19 e de gripe e de acordo com o Huap visa a preservação da vida como bem maior e as boas práticas assistenciais. O atendimento ambulatorial e algumas especialidades e cirurgias. As internações eletivas também estão suspensas assim como as visitas para pacientes com Covid-19. A visitação de pacientes nas enfermarias e CTI também está sendo feita com regime especial de horário.

Somente algumas especialidades estão tendo consultas de primeira vez, através do Sistema Estadual de Regulação (SER): Oncologia clínica e cirúrgica; Onco-hematologia; Quimioterapia; Cuidados paliativos; Pulsoterapia; Cardiologia; Cirurgia vascular; Reumatologia; Obstetrícia (gestação de alto risco); Psiquiatria e neurologia (renovação de receita); Dermatologia (lúpus e psoríase); Pós-operatório (até 30 dias); Urologia (aplicação de BCG e cistoscopia); Nefrologia (diálise e transplante renal); Transplante de córnea; Farmácia ambulatorial (dispensação de medicações); Gastroenterologia (pacientes cirróticos e com doença inflamatória intestinal); Especialidades Pediátricas; e Liberação de LME.

Em abril do ano passado a falta de doadores de sangue no Hemonit, banco de sangue do Huap, fez a direção da unidade cancelar as cirurgias na última semana do mês. Para minimizar o impacto, na época,a Associação dos Colaboradores do Hospital Universitário Antônio Pedro (Achuap) montou uma campanha pedindo doação de sangue, além de terem feito uma manifestação interna dos funcionários para serem voluntários doadores.