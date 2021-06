HUAP passa a contar com um laboratório de fabricação digital graças a parceria tecnológica

O Hospital Universitário Antônio Pedro passa a contar com um laboratório de fabricação digital que integra diversas tecnologias e o uso do ensino baseado na resolução de problemas. Trata-se do Fab Lab no Serviço de Radiologia. O projeto tornou-se possível graças a uma união entre professores da Universidade Federal Fluminense com os da educação básica.

Segundo o coordenador do projeto, professor e doutor Claudio Tinoco Mesquita, a iniciativa segue a linha da Educação 4.0, que trata de uma abordagem educacional moderna ligada à Quarta Revolução Industrial. Além disso, ele explica que o projeto integra o uso de imagens de exames como Ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear para produzir os modelos tridimensionais para impressão 3D.

“A impressão destes modelos de órgãos são utilizados para planejamento de cirurgias complexas, avaliar estratégias de radioterapia, educar pacientes sobre doenças. Além disso, são muito utilizados para ensino de estudantes de medicina e de outras áreas de saúde”, argumentou Mesquita.

Já o reitor da UFF, o professor e doutor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, falou sobre a importância desse e de outros investimentos em tecnologia para o hospital.

“Este é mais um fruto do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados – PDPA, uma parceria que construímos entre a UFF, a Prefeitura Municipal de Niterói e a Fundação Euclides da Cunha, com o objetivo de elaborar e executar ações que impactam a qualidade de vida dos cidadãos de Niterói, valorizando o alto nível do nosso corpo acadêmico. O Fab Lab Health, Science & Education do HUAP-UFF é um projeto inovador, formado por uma equipe extremamente profissional, que trará grandes benefícios para a população”, comentou Nóbrega.

Mesquita salientou sobre a importância que o avanço tecnológico tem nos estudos na área da saúde, principalmente durante o ensino universitário.

“O mundo de hoje é muito diferente do que era há 30 anos atrás e a educação tem que acompanhar esta mudança incorporando as maravilhas tecnológicas inovadoras como a revolução genética, a Internet das Coisas (IoT), Big Data, Robótica, Inteligência Artificial, impressão 3D, Medicina de Precisão. Preparar os alunos de hoje para esta realidade é uma missão da universidade. O Fab Lab Health, Science & Education do HUAP-UFF fará esta ponte de união entre a universidade e esta educação inovadora. Estamos felizes com estas possibilidades e agradecemos a Direção do HUAP, a Reitoria , a FEC e a Prefeitura de Niterói pelo apoio”. comemora o professor

De acordo com a UFF, em breve os estudantes das escolas de Niterói também poderão participar do projeto de produção dos modelos dos órgãos cardíacos, entendendo a anatomia e fisiologia destes órgãos, da produção dos modelos computacionais com treinamento em computação, com a escolha e características de materiais que envolve física e química e, finalmente, terão um atividades educacionais sobre maior entendimento da biologia.

O Fab Lab está em fase final de implantação. No momento o projeto possui uma sala no segundo andar do HUAP e os equipamentos estão sendo selecionados para compra para o momento em que a verba for disponibilizada. Um dos primeiros projetos será a impressão de corações 3D para ensino de estudantes de medicina e biomedicina.