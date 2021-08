Huap inaugura Centro de Treinamento com robôs

O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) agora conta com um Centro de Treinamento por Simulação Realística da Unidade. O espaço será usado para capacitação médica através de manequins equipados com um sistema tecnológico que simula situações, uma espécie de robô. A nova tecnologia garante maior segurança nos atendimentos reais e pretende atender cerca de 600 pessoas, entre técnicos, residentes, docentes e discentes de medicina e de enfermagem.

Uma nova turma será treinada na próxima quinta (12) para o atendimento nos robôs. O Centro foi criado através do contrato com a empresa IBKL e para o diretor da empresa, e ex-aluno de Medicina da UFF, Josier Vilar, a pandemia da Covid-19 demonstrou que um dos grandes problemas na área da saúde é o da capacitação profissional: seja do ponto de vista técnico, seja pelo ponto de vista comportamental.

“Ao inaugurar o seu Centro de treinamento por simulação realista, utilizando métodos ativos de ensino tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental, será certamente um fator transformador na qualidade dos profissionais de Saúde que são formados na UFF”, frisou Vilar.





De acordo com o Huap essa iniciativa representa uma ação integrada entre a gestão da Universidade, a Faculdade de Medicina com o HUAP e o IBKL. “Este é apenas o início de realização que dará frutos a curto, médio e longo prazo. O Centro de Simulação Realística além de capacitar os profissionais de saúde do Huap, qualifica a formação dos estudantes da nossa Universidade e permite um atendimento otimizado de procedimentos médicos, ajudando na precisão e eficiência em alguns procedimentos, qualificando o atendimento do Huap. Sendo assim, é um retorno direto à sociedade”, pontuou o reitor da UFF, prof. Antonio Claudio Nóbrega.

CIRURGIA ROBÓTICA NA REDE PRIVADA

O avanço das cirurgias robóticas chegou em Niterói através da primeira intervenção assistida por robô no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), primeiro da região a fazer o procedimento. De acordo com nota o equipamento é o modelo Da Vinci – controlado pelo cirurgião por meio de um console –, que reproduz fielmente os movimentos comandados pelo médico. O robô faz incisões de cerca de 10 mm e movimentos milimétricos com os quatro braços que possui. Em um deles está acoplada uma câmera que proporciona uma visão tridimensional dos órgãos, já que amplia em até 15 vezes a imagem com nitidez. Os demais ficam livres para operar com instrumentos como pinça, tesoura e porta-agulhas.





“O método robótico dá mais segurança e exatidão, pois alcança regiões que a mão humana não consegue atingir, além de oferecer mais conforto e ergonomia para o médico que opera. Mas o robô não substitui as mãos habilidosas dos cirurgiões, pelo contrário, agrega e potencializa o conhecimento que eles já têm”, finalizou o coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica do CHN