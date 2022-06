Huap apresenta inusitada exposição sobre artérias

No próximo dia 14 é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), no Centro de Niterói, inaugurou uma exposição que tem tudo a ver com o tema. A mostra cenográfica, “Artéria Móvel”, leva o visitante a “entrar” e conhecer de perto uma artéria, os elementos que compõem o sangue. O objetivo é auxiliar no aprendizado sobre as doenças cardiovasculares e a importância da doação de sangue.

Segundo Huap o projeto, intitulado “Por dentro do Sangue”, foi idealizado pela cenógrafa e estudante de doutorado Taiana Oliveira, que se baseou na exposição “Artéria Gigante”, uma arte-instalação fixa que desde 2013 atrai visitantes ao espaço Ciência Viva, no Rio, e que foi objeto da pesquisa de mestrado em Ensino de Biociências e Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz.

Mostra ficará em cartaz em junho. Foto Divulgação Huap – Rodrigo Mexas.jpeg

Agora, no doutorado, ela continua a pesquisa com a instalação itinerante. No Huap a exposição contou com a colaboração Laboratório de Impressão de Modelos de Órgãos 3D do HUAP (Fab Lab Health, Science & Education), que imprimiu alguns dos elementos que compõem a artéria móvel.

A mostra pode ser conferida nos dias 7, 8, 9, 14 e 15 de junho, das 14h às 16h e é gratuita, mas quem quiser pode fazer a visita virtual pelo site da exposição www.pordentrodosangue.wordpress.com .

Mostra pode ser visitada no Huap ou de forma virtual. Foto Divulgação Huap – Taiana Oliveira.jpeg

O tema “Por dentro do Sangue” chama atenção para a importância da doação de sangue. Aliás, quem quiser doar pode ir ao hemocentro do Huap de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, munido de documento de identificação e cumprindo os requisitos necessários.

Exposição também quer chamar atenção para saúde do coração. Foto Divulgação Huap – Claudio Tinoco.jpeg

As doações também podem ser agendadas pelo WhatsApp (21) 99796-8879. “As pessoas vêm para aprender sobre o tema, e nós reforçamos a importância da doação de sangue, pois estamos em um hospital de alta complexidade que tem uma grande demanda, por isso aproveitamos essa oportunidade pra conscientizar as pessoas a fazerem uma doação”, afirmou a chefe do Banco de Sangue, Berta Santos.