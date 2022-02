Rodrigo Neves é ameaçado de morte

O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato ao governo do estado do Rio pelo PDT, Rodrigo Neves, revelou nesta quinta-feira (10) que sofreu ameaça de morte através de sua rede social. Ele já denunciou o caso à polícia.

“Ontem recebi uma ameaça quanto a minha vida e integridade pelo Instagram. Um perfil ameaça: “A hora que eu pegar será assassinato”. Estamos entrando com denúncia na Delegacia de Repressão aos Crimes de informática (DRCI) para identificar o criminoso responsável pela ameaça” – afirmou

Segundo relata Neves, o PDT apoiará medidas de reforço à sua segurança. “Esse fato é lamentável e inaceitável em uma democracia e tem que ser tratado com máximo rigor pelas autoridades. Não vão me intimidar”.

Rodrigo lembrou, ainda, que durante o mandato de prefeito, quando enfrentou organizações criminosas, foi alvo de ameaças.

“Apesar dos transtornos para vida pessoal e familiar, seguiremos lutando na missão de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro”, finaliza.