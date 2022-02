Justiça Federal manda suspender obra no canal de Saquarema

O Ministério Público Federal conseguiu obter na justiça uma vitória em favor do meio ambiente. A 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, por decisão do magistrado Dr. José Carlos da Frota Matos, determinou a retirada completa do canteiro de obras localizado no molhe da Barra de Maricá, visto que ainda persistem pedras deixadas no local, antes não existentes, além da estabilização e retirada das pedras que rolaram para o fundo do mar, mantendo o local em estado que não venha a causar riscos para a navegação, banhistas ou mesmo ao meio ambiente da Lagoa de Saquarema. A decisão é datada do dia 2, mas somente foi divulgada na sexta-feira (4).

A decisão judicial foi proferida em processo de execução provisória de sentença, cujos réus são o estado do Rio de Janeiro, Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, após requerimento do MPF.

O órgão apresentou petição à 1ª Vara Federal de São Pedro da após tomar conhecimento, em outubro de 2021, de um abaixo-assinado da entidade S.O.S BARRA FRANCA, solicitando a adoção de medidas urgentes em relação à estabilização e retirada de pedras decorrentes da “fracassada obra”, que se encontram soltas e que rolaram para o fundo do mar justamente na boca da Barra de Saquarema proporcionando acidentes e impossibilidade no deslocamento das embarcações.

O órgão constatou que o Estado do Rio de Janeiro, o INEA e o Município de Araruama teriam retomado a execução das obras do canal na Barra Franca, em Saquarema (abertura da barra de Saquarema), sem comprovar a elaboração de novo Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA-RIMA), tampouco sem prévia comunicação ao Juízo Federal, contrariando a sentença deste Juízo determinando a desmobilização do canteiro de obras, no local, onde ainda persistem diversas pedras, inclusive, sob área de preservação permanente, ou seja, área de restinga.

Antes de buscar socorro na justiça, o MPF emitiu notificações à Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves; à Secretária Municipal de Obras Públicas de Saquarema, Priscilla Barroso Poubel; e ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães. Também foram notificados o Inea, o Estado do Rio de Janeiro, e o Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. A recomendação era para que procedessem a imediata paralisação e suspensão de toda e qualquer intervenção no canal e molhe de Barra Franca enquanto não fosse elaborado e discutido um novo EIA/RIMA relativo ao empreendimento, bem como enquanto não houvesse a comprovação de obtenção de autorização prévia da Secretaria do Patrimônio da União, ressalvada tão somente a retirada das pedras que estejam causando risco iminente à navegação e banhistas.

A Prefeitura de Saquarema informou que não é o ente executor da obra, razão pela qual não poderia acatar a Recomendação.

O INEA, por sua vez, representando o instituto e o Estado do Rio de Janeiro, não acatou as Recomendações sob o fundamento de que a atual obra não guarda relação com o objeto da ação. Outra alegação é que estão, apenas, realizando serviços emergenciais, removendo as pedras que se deslocaram e afunilaram a entrada do canal, bem como promovendo o desassoreamento do corpo d’água. Ainda segundo eles, com base no sistema de licenciamento ambiental em vigor, a retirada emergencial das pedras tampouco exigiria a emissão de um ‘Instrumento de Licença Ambiental’, restando cabível a emissão de ‘Autorização Ambiental’ para tal.

A decisão, de caráter liminar, terá vigência enquanto os fatos não forem esclarecidos, mediante a apresentação pelo Inea de toda a documentação já solicitada pelo MPF (processo de licenciamento nº E-07/502072/2011), Projeto da Obra, e Memorial Descritivo da Metodologia utilizada para realização dos serviços), que será submetida a novo parecer do Setor Pericial da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

A Justiça Federal estabeleceu, ainda que o descumprimento injustificado da decisão ensejará na incidência da multa diária já fixada na sentença, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, que deverá ser suportada pelo Inea.