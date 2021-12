Justiça barra aumento de 50% do gás natural no Estado do RJ

Após a protocolização nesta terça-feira (28) de várias ações com o objetivo de impedir o reajuste de 50% do gás natural fornecido pela Petrobrás à concessionária Naturgy, responsável pelo fornecimento do produto no Estado do Rio de Janeiro, a Justiça do Rio concedeu liminar favorável ao pedido formulado através de Ação Civil Pública proposta pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A decisão é do juiz de plantão André Felipe Tredinnick.

Segundo o presidente da Alerj, deputado André Cecilliano, a política de preços da Petrobras, que produz em real e cobra em dólar, é ótima para os acionistas da empresa e para o Governo Federal que detém a maioria das ações, mas é péssima para o povo que não tem como suportar tamanho aumento. “É um fator que hoje impede a retomada do desenvolvimento do estado. Não é possível que seja mantida essa escalada de preços”, afirmou, ao comentar a decisão favorável.

Na ação, a Alerj argumentou que o aumento causaria forte impacto sobre a economia do estado, gerando efeito cascata sobre os custos da indústria, o orçamento do cidadão e o preço do GNV, muito utilizado pelos taxistas e motoristas de aplicativo. Comparado a 2018, o reajuste do gás natural já chega a 120%. Já a variação do IPCA, entre janeiro de 2018 e novembro de 2021, foi de 23,58%.

JUIZ CITA “BUSCA DESMEDIDA DE LUCRO”

Na liminar, o juiz André Felipe Tredinnick determinou que a Petrobras mantenha as condições atuais de fornecimento e preço, até que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprecie a representação feita pela concessionária Naturgy e até que sejam reguladas as condições de acesso ao mercado de gás, permitindo assim a instauração de plena concorrência no fornecimento do insumo. A decisão também recebeu parecer favorável do Ministério Público, que ressaltou que o aumento proposto “representaria verdadeiro caos para o Estado do Rio de Janeiro, impactando toda a população fluminense”.

O magistrado Tredinnick afirmou ainda que “a busca desmedida de lucro, na consagração de um sistema econômico perverso, vulnera os direitos humanos previstos na Constituição Federal, que colocam a dignidade da pessoa humana em suas necessidades básicas, como a vida, a saúde e a existência condigna, acima de interesses privados opostos aos interesses da coletividade.”

OUTRAS AÇÕES MOVIDAS

A Concessionária Naturgy, que responde pela distribuição de gás natural no estado do Rio de Janeiro para diversos municípios, incluindo o GNV e o gás canalizado para residências, também entrou nesta terça-feira com uma medida judicial no plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A empresa possui 978 mil clientes somente na Capital e região Metropolitana do estado do Rio, além de outros 86 mil no interior, com 6.330 quilômetros de rede de tubulação no território fluminense.

Igual providência tomou o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que também resolveu ontem acionar o Poder Judiciário com o mesmo objetivo, através de Ação Civil Pública movida, com pedido de liminar, movida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). O principal argumento é de que a Petrobrás está praticando preço abusivo valendo-se da condição de monopólio.

CADÊ O CADE?

Antes de entrar na justiça, a Naturgy, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) já haviam ingressado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que é vinculado ao ministério da Justiça e Segurança Pública, com pedido de medida cautelar para a manutenção do contrato de fornecimento nos moldes atuais, até que sejam definidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) questões de infraestrutura que possibilitem a oferta do produto às distribuidoras. No entanto, o Requerimento no Cade ainda não foi pautado e trata de apuração de abuso de poder econômico e prática lesiva a livre concorrência por parte da Petrobras.

O aumento, agora barrado – que seria de 50% no preço do gás natural canalizado no estado do Rio de Janeiro – foi anunciado no início deste mês e trouxe preocupação para toda a cadeia envolvida no segmento, desde motoristas que instalaram o kit-GNV pensando em economizar no abastecimento – já que a gasolina e o etanol dispararam de preço, como também os responsáveis por postos de combustíveis. O mesmo temor afeta os comerciantes que trabalham na conversão dos veículos, com a venda e instalação dos kits, que já sofrem com a queda na procura pelo serviço devido à expectativa de alta.

Cálculos feitos pela a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), indicam que o preço final do metro cúbico do GNV nos postos de combustíveis pode variar entre R$ 5,90 e R$ 6,20.

LETARGIA GOVERNAMENTAL

No entanto, apesar de o tema ser amplamente conhecido – após ter sido trazido à tona pelo presidente da Alerj, André Ceciliano, somente ontem o governador Cláudio Castro se posicionou publicamente sobre o assunto, prometendo “lutar para que o reajuste não seja implementado”. Por mais que tenha ido pra guerra, a primeira batalha foi vencida sem o governador nela lutar.

CONCESSIONÁRIA QUER CONDIÇÕES DE LIVRE MERCADO

De acordo com a Naturgy, o reajuste acontece num momento de renovação de contrato entre a Petrobras e distribuidoras de gás de vários estados no país. “Assim como outras distribuidoras brasileiras, a Naturgy está pleiteando a manutenção das condições dos contratos atuais até que as condições de mercado livre sejam de fato estabelecidas e seja possível adquirir um gás competitivo de fontes concorrenciais. Hoje, a Petrobras é a única empresa com capacidade para comercializar gás natural para as distribuidoras no estado” – alega.

PETROBRÁS É A ÚNICA OFERTANTE DO PRODUTO

A Naturgy, em nota, disse que “uma chamada pública foi aberta pela distribuidora Naturgy para a contratação de gás para as empresas Ceg e Ceg Rio. A compra do suprimento visava o atendimento ao mercado cativo das distribuidoras, a partir de janeiro de 2022. A oferta pública, no entanto, não teve outras ofertas a preços e condições técnicas viáveis, tendo sido a Petrobras o único ofertante com condições de garantia de entrega. O custo da compra de gás, assim como impostos, são repasses. Eles não trazem nenhum ganho para as distribuidoras e, ao contrário, prejudicam a competitividade nos mercados automotivo, residencial, industrial e comercial”.

A companhia alega, ainda, que o custo da compra de gás, assim como impostos, são repasses. Eles não trazem nenhum ganho para as distribuidoras e, ao contrário, prejudicam a competividade nos mercados automotivo, residencial, industrial e comercial.