Hotel que hospeda equipe olímpica brasileira de judô já tem 11 casos de Covid

Casos foram confirmados entre funcionários e familiares

Mais dois casos positivos para Covid-19 envolvendo o hotel The Hamanako, onde estão hospedados atletas da delegação brasileira de judô, foram notificados à Prefeitura de Hamamatsu, nesta quinta-feira (15). Agora são 11 casos confirmados, sendo dois deles de familiares de funcionários do hotel. Dos 9 casos anteriores, um era relacionado a familiar. O local está sendo considerado um centro de foco da doença.

Parte da seleção de judô do Brasil está hospedada no hotel e, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), que se reuniu com representantes da Prefeitura, a programação inicial será mantida. O grupo só seguirá para a Vila Olímpica no dia 22, véspera da Abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local feita por Hamamatsu.

Apesar na notificação dos casos, o COB afirma que a delegação brasileira está segura no hotel. Os atletas chegaram ao local após a identificação dos sete primeiros casos. Os funcionários foram isolados. Os atletas usam apenas dois andares do prédio e têm elevador exclusivo.

Mesmo assim, o grupo brasileiro restringiu o contato com funcionários e todos usam máscara N95 para entrar e sair do prédio.