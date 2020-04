Hotel arrendado pela Prefeitura de Niterói começa a receber moradores de rua

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta sexta-feira (03) durante pronunciamento nas redes sociais, que um hotel no Centro de Niterói, com capacidade para 70 pessoas, começou a receber moradores de rua para a quarentena. O arrendamento do hotel tem como objetivo o combate ao avanço do coronavírus na cidade.

“Já recebemos neste primeiro dia, 15 moradores de rua. Uma notícia muito positiva. Essas pessoas, evidentemente, estão precisando deste suporte e nós vamos, também, através desse acolhimento, fazer o atendimento de saúde e de assistência social para eles”, disse o prefeito. Rodrigo Neves acrescentou que a população pode ligar para o telefone 153 caso verifique algum caso de pessoa vivendo em situação degradante. Equipes da assistência social irão até o local convencer o morador de rua a aceitar o acolhimento.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Axel Grael, explicou que cada morador encaminhado para o hotel assinará um termo de compromisso para cumprir a quarentena no local.

“Neste hotel, essas pessoas receberão alimentação e terão todas as condições de fazerem o isolamento social com segurança. Além dos abrigos do município, agora elas contarão com mais esse espaço, ampliando o número de vagas para o acolhimento”, pontuou Grael.

O prefeito Rodrigo Neves destacou ainda o Programa Renda Básica Emergencial, que vai oferecer para 35 mil famílias, que estão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal em Niterói, um auxílio de R$ 500 por três meses (abril, maio e junho). Segundo o secretário Axel Grael, a distribuição dos cartões deve começar a partir do próximo dia 20. “Estamos trabalhando na organização para que essa entrega seja feita de uma forma que evite grandes aglomerações, garantindo a segurança de todos

A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, informou que já está no ar o site para consulta do cronograma de entrega dos cartões para o pagamento do auxílio de R$ 500, por três meses, aos Microempreendedores Individuais em situação regular e que se cadastraram para requerer o benefício. A retirada será feita entre os dias 13 e 17 de abril. Os cartões serão entregues por ordem alfabética e ao longo da semana, para evitar a aglomeração de pessoas no local da retirada.

“É fundamental que as pessoas só compareçam no local, no dia e hora marcados e com seu documento de identidade e recibo impresso. Tudo foi organizado para evitar aglomerações”, afirmou a secretária, que ressaltou que os cartões só receberão os créditos no dia 23 de abril.